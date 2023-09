683

Trânsito engarrafado. Discussão com o namorado. Birra do filho. Empregado difícil. Problemas de saúde da família. Questões íntimas, dúvidas pessoais. Não há corpo e mente que resistam sem sinalizar uma dorzinha aqui, outra acolá, sensação de músculo preso, pesado, um cansaço sem razão aparente, agitação e apatia ao mesmo tempo, enfim, desconfortos que sinalizam que algo não está bem. Sinais que são um “grito” pela busca por equilíbrio e harmonia . O remédio? Massagem terapêutica.













Para Raquel Negri, a massagem como abordagem terapêutica valoriza o toque como meio de estabelecer uma conexão profunda e restauradora, proporcionando ao paciente uma experiência transformadora. “Prática que envolve sensibilidade, conhecimento e habilidade. Cada toque é cuidadosamente planejado e executado de acordo com as necessidades individuais. O toque terapêutico, além de aliviar as tensões, desperta memórias antigas, libera emoções represadas e abre portas para a cura interior, revelando sintomas que podem ser tratados com resultados de profundo bem-estar físico e psíquico.”

"Cada toque é cuidadosamente planejado e executado de acordo com as necessidades individuais" Raquel Negri, terapeuta integrativa











Durante a massagem terapêutica, Raquel destaca que o atendimento se transforma em escuta ativa, de observação do corpo, de percepção das emoções. “É um momento de liberdade para sentir, sem pressa, com afeto e em segurança, um tempo que proporciona à pessoa um lugar de cura, de autopercepção e, muitas vezes, de ressignificar fatos, dores, situações e trazer novas perspectivas para a vida.” A terapeuta lembra que o resultado é trazer alívio para o corpo “e, algumas vezes, para a alma”. Ela conta que estabelece uma relação de confiança com quem recebe a massagem, proporcionando um ambiente acolhedor, de presença e aprofundamento das emoções, utilizando recursos terapêuticos que evidenciam estar presente para ouvir, segurar a mão e ajudar.

REIKI, HIPNOSE, SHIATSU

Raquel explica que os princípios e conhecimentos de recursos terapêuticos passam pelo reiki, hipnose, psicologia positiva, aromaterapia e yoga restaurativa, que compõem a estrutura da terapia integrativa . “Criei um método particular de atendimento, com destaque para a aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais, como um potente suporte emocional no processo terapêutico. Ela explora o olfato, sentido que mais rapidamente acessa o sistema límbico no cérebro, onde ficam depositadas as emoções, boas ou ruins. A rapidez com que as moléculas aromáticas chegam nesse lugar é revelador e eficaz.”

Como embasamento, a terapeuta destaca a produção de diversos artigos científicos que comprovam a eficácia da lavanda para ajudar a relaxar e trazer paz e serenidade a uma mente ansiosa, por exemplo. “Os óleos essenciais são moléculas poderosas usadas por meio inalatório e tópico, no toque terapêutico. Precisamos usar os óleos essenciais para trabalhar questões de autoestima e emoções como medo, tristeza e raiva de cada pessoa, em cada contexto, sempre com um olhar individual e de cuidado.”

CRISE E AUTOCUIDADO

Raquel Negri enfatiza que a massagem terapêutica pode ser acionada em momentos de crise e, idealmente, como parte da rotina de autocuidado. “Nas duas situações, ela é bem-vinda e eficaz, principalmente no mundo em que vivemos, com a exigência da produtividade e a pressa para resolver tudo rapidamente. A pessoas olha o tempo todo para fora, correndo contra o tempo, se distrai de si mesma, e depois ainda bate uma ressaca de que ficou para trás, que o ‘outro’ está fazendo mais e melhor do que ela”, comenta a especialista.

“Nunca se vendeu tanto remédio para depressão como atualmente. As pessoas não se cuidam e sempre voltam para o ciclo vicioso das telas e mais telas. Muita gente sem conseguir dormir direito e nem sabe reconhecer se têm ou não um sono de qualidade. O que ocorre é que, num mundo em que os atalhos ficaram acessíveis a um toque, o remédio para dormir, para acordar, para ficar “feliz”, para focar...também se tornou um atalho na vida de muita gente. Infelizmente, vejo esta ‘normalização medicamentosa’ como um grande perigo da vida moderna.”





DEPOIMENTOS

Giovanna Varoni de Carvalho,

55 anos, psicóloga





Giovanna Varoni de Carvalho, psicóloga





“Procurei pela massagem terapêutica devido ao estresse e à tensão acumulados. Faço há cerca de quatro anos, em média duas vezes por mês. Os benefícios da terapia são tanto emocionais quanto físicos. Considero a massagem como uma forma de autocuidado. É um momento dedicado a mim mesma, em que posso relaxar, sentir e cuidar do meu corpo. Os ganhos incluem redução do estresse, melhora da qualidade do sono e aumento da consciência corporal. O que ajuda também no meu trabalho, já que acolho pessoas, atuo em uma equipe metabólica com foco em diabetes. A massagem terapêutica pode ser uma ferramenta valiosa para a saúde mental, já que proporciona um momento de relaxamento profundo e também pode funcionar como uma forma de escuta atenta do corpo.”





Izadora Rodrigues de Carvalho,

37 anos, dentista





Izadora Rodrigues de Carvalho, dentista Arquivo Pessoal





“A saúde mental é primordial para uma saúde física perfeita. Mas o principal motivo ao procurar a massagem terapêutica foi pelo cansaço mental. Eu estava em um momento de esgotamento, desmotivada e essa ferramenta surgiu na minha vida por indicação de uma amiga. Fui de coração aberto e me apaixonei desde a primeira sessão. Comecei o tratamento em janeiro deste ano e faço semanalmente. A massagem me ajuda em tudo, interfere no meu físico e, principalmente, no meu emocional. Tem dias que a gente tem uma semana mais desafiadora e a massagem literalmente tira esse 'peso' por meio das mãos da terapeuta. Assim, me sinto leve, motivada, descansada, tranquila e, principalmente, em equilíbrio mental e corporal.”