Soroterapia pode ser melhor opção para hidratação e disposição na época Freepik

Devido às altas temperaturas que pairam pelo Brasil desde o dia 17 de setembro, chegando ao seu ápice no último domingo (24), com temperaturas acima de 36°C, diversos estados entraram em alerta vermelho na categoria do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além do fator preocupante em relação ao meio ambiente, o calor excessivo também causa malefícios à saúde do corpo de inúmeras formas, resultando em sintomas como desidratação, transpiração, fraqueza, tontura, náusea, dor de cabeça, cãibras musculares, diarréia, entre outros.





A médica e co-fundadora do Grupo Bello Vero, Paula Peres, lista algumas dicas para combater o calor e evitar o mal estar durante a condição climática.Pode parecer clichê, mas a água do corpo é fundamental para que diversos sistemas internos funcionem normalmente e, nos dias mais quentes, a forma do organismo normalizar a temperatura é eliminando suor e líquidos pelas vias aéreas, como pela respiração, ou pela urina, causando, assim, a desidratação. "É fundamental inserir na rotina o hábito de se hidratar , seja da forma que preferir, levando consigo uma garrafa com água ou até instalando aplicativos que te ajudem a lembrar da ação. É principalmente neste período de temperaturas intensas que estamos vivendo que a hidratação interna e externa no corpo é primordial", explica a médica, que ressalta, também, a importância do uso de protetor solar e cremes hidratantes, já que hidratação e proteção da pele também não devem ser esquecidas.Adotar uma alimentação saudável é fundamental em qualquer época do ano. Entretanto, deve-se dar atenção em especial no calor, por ser uma forma de ajudar a fortalecer a imunidade e oferecer todos os nutrientes possíveis para que o corpo se mantenha saudável. "Evite carne vermelha e comidas gordurosas com alto teor de sódio, que podem dificultar a digestão e aumentar o inchaço, fazendo com que o corpo trabalhe ainda mais. Aposte, principalmente, em frutas, legumes e em proteínas mais leves, como peixes ou aves", indica Paula.Repor vitaminas e minerais é algo constantemente indicado por especialistas para fortalecer o sistema imunológico, ossos e até mesmo a visão. Mas, além das cápsulas tradicionais vendidas em farmácias, existem outros métodos de suplementação mais rápidos e eficientes, como é o caso da soroterapia. "O tratamento, conhecido no país e no mundo, consiste na reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos e/ou antioxidantes, por via intravenosa, para a melhora de questões como desidratação, baixa imunidade, queda de cabelo, ansiedade, depressão e disposição. Fatores que precisam ser fortalecidos, mais do que nunca, nesse momento de instabilidade climática", aponta a especialista.