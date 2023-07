683

Se nos anos 2000 a grande procura era por implantes de silicone que aumentassem o volume, nesta segunda década do século 21 as mulheres desejam mamas menores Javon Thorpe/Pixabay





A prática regular de atividades físicas como crossfit, beach tennis e maratona, combinada com dietas equilibradas, tem contribuído para tornar os corpos femininos mais atléticos. Este perfil, que encontra referências em ideais de saúde, também reflete mudanças em um padrão estético possibilitado pela cirurgia plástica. “Se nos anos 2000 a grande procura era por implantes de silicone que aumentassem o volume, nesta segunda década do século 21 as mulheres desejam mamas menores que harmonizem com uma silhueta mais slim”, afirma o médico Juliano Pereira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).









“Este padrão atlético combina com mamas menores”, destaca Juliano Pereira. “E esta harmonia pode ser proporcionada pela cirurgia plástica.”

Mamas pequenas

O explante de próteses de silicone é uma alternativa entre as mulheres que em outros tempos desejaram mamas volumosas, podendo ser associado a novos implantes menores ou mantendo o tecido residual depois do explante. Neste caso, a enxertia de gorduras na mama pode ser indicada.





Para as que já têm mamas pequenas, mas nunca se submeteram a uma cirurgia plástica, a mastopexia é uma alternativa. A solução, segundo Pereira, é indicada em caso de flacidez cutânea em que a pele em excesso deve ser retirada: "Este procedimento pode ser feito com ou sem prótese", ressalta.





O volume ideal de implante considera as pacientes longilíneas, que têm o tórax longo, as brevilíneas, de tórax mais curto, e a normolíneas: “É importante dizer que para cada paciente há uma realidade de prótese, que deve ser considerada e respeitada, sempre buscando a harmonia, o aspecto mais natural, o bem-estar e a valorização da autoestima ”, afirma o cirurgião.

A avaliação de um especialista qualificado e idôneo, vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), faz-se necessária pela formação e habilitação em residências médicas para exercer o ofício com plenitude e responsabilidade: “O cirurgião plástico da SBCP tem a formação adequada para intervir em casos de complicações, bem como tomar as decisões mais adequadas no que concerne à forma e execução dos procedimentos solicitados”, alerta Juliano Pereira.