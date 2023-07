SIGA NO

Pôster de divulgação de 'Besouro Azul', onde Bruna Marquezine vai estrear na carreira internacional Divulgação/Warner Bros Pictures Brasil



Não é de hoje que Bruna Marquezine faz sucesso, mas nos últimos dias a atriz está sendo exaltada pelo seu talento. Além de receber uma homenagem nos telões da Times Square, região famosa em Nova York pelos gigantescos painéis publicitários, por estrear pela primeira vez em um filme internacional, Bruna ainda ganhou um cartaz do longa com destaque.





Na última quarta-feira (12/7), a brasileira estampou um dos telões da Times Square com os seguintes dizeres: “Bruna Marquezine: A primeira brasileira protagonista de um filme em Hollywood. Estamos orgulhosos de você”. Cenas de seus antigos trabalhos também foram reproduzidos em um vídeo.

Levamos o #BlueBeetleBattalion para a Times Square!!



A atriz vai estrear o primeiro filme internacional de sua carreira em "Besouro Azul", o novo filme de super-herói da DC, que chega aos cinemas no próximo mês.







A atriz vai estrear o primeiro filme internacional de sua carreira em “Besouro Azul”, o novo filme de super-herói da DC, que chega aos cinemas no próximo mês. Embora outros artistas brasileiros tenham participado de filmes estrangeiros de grande sucesso, como Rodrigo Santoro, em “300”, e Morena Baccarin, em “Deadpool”, a homenagem especial foi devido ao filme ser um dos mais esperados da produtora.









Na web, apesar de muitos fãs terem ido à loucura com a notícia, outros internautas ficaram furiosos com a homenagem dedicada à “primeira brasileira protagonista”, sendo que, do ponto de vista deles, outros artistas já ocuparam este lugar antes.





“ELA VENCEU! O tanto que a Bruna Marquezine venceu o rostinho na Times Square sendo simplesmente a primeira Brasileira a protagonizar um filme de DC. Ela cada dia mais internacional! Ela merece que o mundo inteiro te veja brilhar”, disse um fã no Twitter. “bruna marquezine, você sempre será famosa… a diva tá estampada no telão na times square como a ‘primeira brasileira no papel principal de um filme de hollywood’”, disse outro.





Por outro lado, o prestígio desagradou outras pessoas. “Primeira como gente? Rodrigo Santoro e a moça que fez ‘Eu sou a Lenda’ simplesmente não existem né", comentou uma mulher. "Não entendi. E a Alice Braga e o Rodrigo Santoro? Eles também são Br e protagonizaram filmes em Hollywood", tweetou outra.









Embora o acontecimento tenha gerado muita polêmica, os motivos para Bruna celebrar não acabam por aí. A brasileira também foi destaque em um novo pôster do longa, divulgado nesta quinta-feira (13/7) pela Warner Bros Pictures Brasil. Mesmo não tendo o papel principal, a produtora fez questão de enaltecer a atriz no cartaz de divulgação de seu país.





A publicação, feita no perfil oficial do Instagram da Warner Bros Brasil, também causou alvoroço. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios a Bruna. “A PATROA AÍ MEU DEUS”, comentou uma mulher. “Eles protegem o mundo e a gente protege a Bruna!!! Ninguém toca na nossa menina!!!”, disse outra. “Esse pôster ficou incrível!”, elogiou mais uma.