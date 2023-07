Conheça Sister Rosetta Tharpe, mulher negra que influenciou o rock and roll

1156





No dia 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock no Brasil. Para celebrar a data, conheça a história de Sister Rosetta Tharpe, uma das pioneiras no estilo musical que revolucionou o gênero e influenciou grandes nomes da música, como o Rei do Rock, Elvis Presley.





Conhecida como a “madrinha do rock” ou “mãe do rock”, Rosetta Atkins Tharpe Morrison, nasceu em 1915, nos EUA, e demonstrou seus dons ainda na infância. Iniciou a carreira com a música gospel e, mesmo fora do rock, ela chamou a atenção pelo talento e conquistou fãs de outros estilos musicais também.







Sister Rosetta Tharpe fez sucesso na década de 50 (foto: Getty Images)

Aos 19 anos, Rosetta se casou com o pastor Thomas Tarpe, mas ele se aproveitava do talento musical da esposa para conseguir fiéis e, assim, arrecadar dinheiro. O relacionamento durou apenas 4 anos e rendeu à artista o sobrenome, que, devido a um erro de digitação se tornou “Tharpe”.





Em 1938, ela começava o rock and roll através da junção única de letras gospel e violão elétrico com o ritmo ainda incipiente para a época. Misturando elementos da música gospel com características próprias e um jeito singular de tocar, Rosetta criou estilos que levaram ao que viria a ser o rhythm and blues (R&B) e passou a ter uma relevância ímpar entre os fãs de música.





Em 1944, em parceria com Sammy Price, a artista lançou o sucesso "Strange Things Happening Every Day" e se tornou a primeira cantora gospel a chegar ao Top 10 da Billboard - para muitos, a primeira gravação de rock and roll da história.



Mas aquela não foi a única vez em que Rosetta chegou ao topo das paradas. Ela também marcou história com “Up Above My Head, I Believe" e outros grandes hits.





Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a cantora fez uma turnê nacional com a amiga, pianista e cantora Marie Knight, com quem gravou “My Journey To The Sky”, desafiando as convenções da época.

Há quem diga que Marie e Rosetta foram também namoradas durante um período. As duas saíram em turnê juntas, numa atitude libertária e afrontosa para os padrões da época: duas mulheres negras, desacompanhadas por homens, vivenciando um amor lésbico, em um país ainda profundamente segregado racialmente e marcado por uma LGTBfobia fortíssima





Além de Elvis Presley, cantores como Little Richard, Chuck Berry e Carl Perkins também foram influenciados pela obra de Rosetta, e gerações posteriores como as de Jeff Beck e Keith Richards também beberam muito na fonte da artista. Apesar de Tharpe ter um talento inegável, ela perdeu espaço para músicas com maior apelo comercial na juventude branca, que vinha se formando como a maior classe consumidora dos EUA.





Embora atribua-se a Rosetta ser um dos artistas que criaram do que hoje chamamos de rock and roll, Sister Rosetta nunca foi devidamente reconhecida como tal e seu nome quase não aparece nas pesquisas relacionadas ao ritmo musical. A cantora morreu depois de sofrer um derrame, em 1973.