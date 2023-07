Dia Mundial do Rock: veja cinco documentários sobre o gênero musical

677

'The Beatles: Get Back' é um dos documentários para assistir neste Dia Mundial do Rock (foto: Divulgação)

Embora seja conhecido como o Dia Mundial do Rock, a data celebrada nesta quinta-feira (13/7) foi criada por aqui mesmo, no Brasil -mas a falta da comemoração no resto do mundo não é razão para que o gênero não seja celebrado no país.

No interior de São Paulo, por exemplo, foi criado o Festival de Águas Claras, conhecido como o Woodstock brasileiro, que levou milhares de hippies a uma fazenda para ver shows de nomes como Raul Seixas, Hermeto Pascoal e João Gilberto entre as décadas de 1970 e 1980.

No mesmo período, também relacionado ao histórico festival de rock -mas longe do Brasil, em Nova Iorque- também aconteceu o Harlem Cultural Festival, que celebrou a música afro-americana no verão de 1969 em que o Woodstock aconteceu com nomes como Nina Simone e Stevie Wonder.

Ambos os eventos ganharam documentários que dividem espaço no streaming com várias outras produções dedicadas ao gênero musical. Veja, abaixo, cinco produções que contam histórias de estrelas e momentos marcantes do rock.

O Barato de Iacanga

O filme leva às telas o lendário Festival de Águas Claras, conhecido como o Woodstock brasileiro. O evento reuniu, em quatro edições entre as décadas de 1970 e 1980, milhares de hippies e artistas como Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, João Gilberto, Raul Seixas e Jorge Mautner em uma pequena cidade paulista.

Brasil, 2019. Direção: Thiago Mattar. 16 anos. Na Netflix

The Beatles: Get Back

O diretor de "Senhor dos Anéis" mergulha em mais de 150 horas de áudio e 50 horas de vídeo registradas por Michael Lindsay-Hogg em 1969 para mostrar, nesta série documental, os bastidores dos ensaios que culminaram no show de despedida dos Beatles no topo de um prédio em Londres --mas não só. Também aparecem na produção a saída e o retorno de George Harrison ao grupo, o relacionamento de John Lennon com Yoko Ono e a dinâmica privada do quarteto, incluindo sessões de composição.

Reino Unido, Nova Zelândia, EUA, 2021. Direção: Peter Jackson. 14 anos. No Disney+

Cobain: Montage of Heck

Neste documentário, o cineasta indicado ao Oscar Brett Morgen usa arquivos inéditos de arte, música e vídeos da vida de Kurt Cobain, além de entrevistas com amigos próximos e família, para traçar um perfil da vida do músico que vai de sua infância até o sucesso e a queda do Nirvana.

EUA, 2015. Direção: Brett Morgen. 14 anos. Para aluguel e compra no Google Play e Apple TV+

The Punk Singer

Sini Anderson traduz a vida e a obra da cantora Kathleen Hann, pioneira do movimento musical Riot Grrrl e criadora e vocalista do grupo Bikini Kill, que estourou na década de 1990 ao incluir os debates feministas na cena do punk. O filme tem depoimentos de Joan Jett e Kim Gordon e mostra o impacto na cena e também a vida pessoal da artista, que recebeu um diagnóstico da doença de Lyme.

EUA, 2013. Direção: Sini Anderson. 16 anos. No Libreflix

Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)

O documentário mergulha na história do Harlem Cultural Festival, que celebrou a música afro-americana em Nova Iorque no mesmo verão de 1969 em que o Woodstock acontecia. Regado a rock, soul, jazz e outras vertentes musicais, o evento que escalou nomes como Stevie Wonder e Nina Simone se tornou marcante na história da música e da cultura negras e só teve suas imagens acessadas cinco décadas depois.