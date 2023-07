677

Bruna Marquezine em Las Vegas promovendo 'Besouro Azul', em abril Bridget BENNETT / AFP A atriz Bruna Marquezine, estrela do filme de super-herói da DC "Besouro Azul", compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14/7), que vai aderir à greve de Hollywood. A indústria enfrenta a paralisação mais grave em 60 anos com atores e roteiristas juntos na disputa com os estúdios e plataformas de streaming para exigir aumentos salariais.









A brasileira agradeceu à equipe e fez um apelo aos fãs para ajudar na divulgação. “Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que ‘Besouro Azul’ merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, afirmou.





Na legenda, ela agradeceu toda equipe e sua família, ressaltando que agora encontrará o público nos cinemas. O fime tem previsão de estrear no dia 17 de agosto deste ano. “Tendo dificuldade em encontrar palavras que possam compartilhar o quanto estou grata e honrada por ter concluído esta jornada com minha família de besouros azuis”, disse.





“Aos meus lindos colegas de elenco, muito obrigado por serem a razão de eu estar aqui, estou em seus ombros e este filme está incompleto sem vocês. À equipe maravilhosa que me deu as boas-vindas a este novo mundo, obrigado por sua hospitalidade e gentileza, todos vocês são as únicas pessoas para os trabalhos”, acrescentou.





Ela concluiu: “E, finalmente, para Angel, obrigado por ser o melhor papai que existe, ter colaborado nisso com você é uma experiência que vou guardar para sempre em meu coração e mal posso esperar para fazer isso de novo. Você é minha rocha. Ao batalhão do Fusca Azul. Amo vocês. Vejo vocês nos cinemas”.

Em abril, Bruna chegou a promover o filme , seu primeiro papel internacional nos Estados Unidos, na Cinemacon, um dos maiores eventos da indústria cinematográfica norte-americana, em Las Vegas. Mas, com a greve, ela não estará na divulgação do filme.