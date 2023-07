SIGA NO

Atores de Hollywood devem entrar em greve REUTERS/Eric Thayer/Files

A associação que representa os atores de Hollywood, SAG-AFTRA, informou nesta quinta-feira (13/7) que as negociações com os principais estúdios de cinema foram finalizadas, sem chegar a um consenso para prevenir uma possível greve.

"Após um mês de intensas conversas, a 'Alliance of Motion Picture and Television Producers' (AMPTP, Aliança de Produtores de Cinema e Televisão em português)... permanece resistente a chegar a um acordo que é justo em questões-chave que são de grande importância para os membros do SAG-AFTRA", disse a 'Screen Actors Guild' (Sindicato dos Atores) em uma declaração oficial.

Com 160 mil membros, o Sindicato dos Atores disse em comunicado na noite de terça-feira (11) que não confiava que os empresários teriam intenção de negociar um acordo. Em junho, a organização já votou e aprovou a realização de uma greve em caso de necessidade.

Com o fracasso nas negociações, esta será a primeira vez que atores e roteiristas de Hollywood entrarão em greve simultaneamente desde 1960, quando Ronald Reagan, ator e futuro presidente dos Estados Unidos, liderou uma ação que obrigou os estúdios a aceitarem concessões.