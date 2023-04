Roteiristas de Hollywood sinalizam greve para o início do mês de maio

97,85% da votação interna foi a favor de prosseguir com a greve entre os roteiristas de Hollywood (foto: REUTERS/Eric Thayer/Files)

O sindicato de roteiristas de Hollywood autorizou a realização de uma greve no próximo 1° de maio, Dia do Trabalho.

A ação acontecerá caso um acordo com a aliança de produtores de cinema e televisão não seja obtido até a data, quando o grupo terá aprovação dos membros para estabelecer a paralisação.

Em e-mail aos membros e nas redes sociais, o sindicato confirma que 97,85% da votação interna foi a favor de prosseguir com a greve caso a negociação saísse frustrada. De acordo com o grupo, 78,79% dos membros participaram do processo, com 9.020 votos a favor da greve e apenas 198 contra.

A discussão do sindicato com a aliança, que pode disparar a greve, envolve maior compensação financeira para roteiristas frente ao novo panorama da indústria da televisão, melhores condições de aposentadoria e plano de saúde, além de aprimoramento de padrões profissionais, que incluem protocolos para lidar com textos gerados por inteligência artificial e situações de assédio no ambiente de trabalho.

A autorização não significa que o sindicato vai estabelecer a greve. Em 2017, o grupo chegou no mesmo estágio de viabilizar a paralisação, com 96% dos roteiristas votando a favor da paralisação, mas um acordo foi acertado a poucos dias da data marcada.

A última vez que o sindicato de roteiristas estabeleceu uma greve foi em 2007, quando o trabalho foi paralisado por cem dias. A economia de Los Angeles sofreu um prejuízo estimado em US$ 2,1 bilhões.