Grazi Massafera é confirmada como protagonista do remake de 'Dona Beja'

Grazi Massafera compartilhou no Instagram Stories a 'realização de um sonho' (foto: Reprodução/Instagram)

Grazi Massafera foi confirmada no elenco do remake de "Dona Beja". A nova versão da novela, exibida originalmente pela TV Manchete em 1986, terá produção e lançamento pelo HBO Max. A informação foi confirmada pela assessoria da artista.

"Me sinto muito feliz em honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial", diz Grazi, em comunicado. "Finalmente assumimos esse namoro, vai ser lindo", completou ela, sobre a parceria com a plataforma de streaming.

O anúncio ainda completa que a releitura estreia no ano que vem, e terá apenas 40 capítulos com 40 minutos cada.

Durante o Rio 2C, a HBO já havia confirmado que os capítulos da nova versão estão sendo desenvolvidos por Daniel Berlinsky, que já colaborou com os textos de novelas como "Morde e Assopra", "Gabriela" e "Amor à Vida". A produção é da Floresta, que adquiriu os direitos da obra.

"Dona Beija", escrita originalmente por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Herval Rossano, é baseada na história real de Ana Jacinta de São José (Maitê Proença), que viveu em Araxá (MG), no século 19. Na trama original, ela se apaixona pelo conservador Antônio Sampaio (Gracindo Júnior), mas acaba se decepcionando e abre um bordel.