Remake de 'A Pequena Sereia' enfrenta debates e mudanças marcantes

Mudanças trazem empoderamento e maior representatividade. (foto: Valerie Macon/AFP)

Alan Menken, compositor responsável por dar vida às icônicas músicas do clássico 'A Pequena Sereia', certamente não previa que, 30 anos depois, a animação da Disney seria alvo de intensas discussões. Com um remake prestes a estrear, o filme ganha destaque devido à escolha da cantora Halle Bailey, uma jovem negra, para interpretar a protagonista Ariel, gerando debates acalorados e até ataques racistas.





Entretanto, além da mudança na etnia da personagem principal, o remake traz outras alterações significativas. Os famosos animais falantes, como o peixe Linguado e o caranguejo Sebastião, agora possuem aparências mais realistas, enquanto a gaivota Sabidão sofreu alterações de gênero e espécie, agora sendo um ganso-patola dublado pela atriz e rapper Awkwafina.





Em meio às polêmicas, Menken defende a escolha de Halle Bailey e ressalta que 'A Pequena Sereia' continua sendo o filme que muitos amam. Lin-Manuel Miranda, conhecido pelo sucesso 'Hamilton' e por trabalhos junto à Disney como 'Moana' e 'Encanto', se uniu a Menken para compor três novas canções e adaptar outras do filme original.





O letrista original, Howard Ashman, é lembrado com admiração por Miranda, que destaca a importância do trabalho de Ashman em 'A Pequena Sereia', 'A Bela e a Fera' e 'Aladdin'. A parceria entre Menken e Miranda reflete a passagem de experiência e talento na criação das músicas do universo Disney.





Mudanças também são vistas nas letras das canções, com temas de empoderamento e maior representatividade. Gêneros musicais caribenhos, como calipso e cúmbia, estão presentes na trilha sonora, e até o Império do Brasil é mencionado na história, mostrando uma trama mais enraizada na cultura e história da região.





'A Pequena Sereia' faz parte da tendência atual da Disney de realizar remakes com maior diversidade e atualização de temas. Menken, apesar de reconhecer o aspecto comercial, afirma que prefere estar envolvido nos projetos. Este novo olhar sobre o clássico promete trazer uma experiência única e emocionante para antigos e novos fãs.