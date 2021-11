Fãs flagram Grazi Massafera com o suposto namorado na praia de Fortaleza

(foto: Reprodução / Instagram / Montagem)



Junto com o novo namorado, o diretor de cinema Alexandre Machafer, a atriz Grazi Massafera posou em clima de romance em um lindo dia em uma praia de Fortaleza, no Ceará. O registro foi feito por um dos fã-clubes do casal, que compartilham fotos dos pombinhos e demonstram apoio ao novo relacionamento da ex-modelo.





Pouco tempo antes, a apresentadora comentou com seus seguidores em seu perfil pessoal do Instagram que ela estaria fazendo aulas de kitesurfe. Uma curiosidade muito interessante é que essa modalidade esportiva é uma das preferidas do cineasta em suas horas vagas. Apesar de ainda não terem oficializado o romance, os dois já foram vistos juntos em outros momentos neste passeio pelo nordeste brasileiro.





Seguir em frente





Antes de engatar em um romance com Alexandre, Grazi namorou o ator, apresentador, piloto e empresário brasileiro, Caio Castro, por praticamente dois anos. Após o término, eles disseram que entenderam que era melhor seguirem a vida separados naquele momento, conforme a declaração divulgada nos portais de notícias





“Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, nosso amor”, desabafou o artista. “E se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando. Eu e Grazi. Boa semana a todos”, complementou Castro.





O novo romance de Massafera





Após três meses do término com Caio Castro, Grazi Massafera aparece com um novo affair durante uma viagem para Fortaleza, no Ceará. O novo amor da ex-modelo é o diretor Alexandre Machafer, de 39 anos.





Eles posaram juntos em uma selfie publicada na web na madrugada desta quarta-feira, 3. Nos últimos dias ela teria começado a seguir a mãe do namorado - ainda não oficial - Legeci Bastos Machado, dentro os mais de 24 milhões de followers que ela possui na rede social.





Machafer tem carreira como diretor e produtor de cinema independente. Ele já exerceu o cargo e ficou à frente da direção do filme bíblico O Filho do Homem (2019), Brasil Imperial (2020) e o seriado Anos Radicais (2015). Ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e teve uma pequena carreira como ator, onde participou da novela Os Mutantes - Caminhos do Coração (2008) e no remake de Rebelde, da Record.





Alexandre também é subsecretário de cultura e coordenador do audiovisual da Fundação Cesgranrio, uma instituição de ensino que tem sede na Cidade Maravilhosa. Em seu perfil pessoal no Instagram, ele coleciona mais de 300 fotos de viagens, trabalho e da prática de esportes radicais.