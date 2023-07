Estudo americano mostra que tratamentos para diabetes evitam perda de visão

“É muito importante que o tratamento da diabetes mellitus seja constante para ajudar a prevenir eventuais complicações, como é o caso da retinopatia diabética. Uso de biomedicamentos eficazes, exames de rotina e hábitos saudáveis são fundamentais no processo de prevenção desta doença”, explica Levimar Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

Os autores analisaram protótipos de animais com retinopatia diabética, dividindo-os em dois grupos: um com a diabetes controlada e o outro com complicações. Dessa forma, foram feitos exames de imagem e análises moleculares dos tecidos oculares. Os animais, que têm similaridades oculares com os seres humanos, apresentaram danos significativos nas células retinianas quando não controlada a diabetes.