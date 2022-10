Mutirão atenderá, de graça, 80 pessoas com problemas na retina

Os diabéticos desenvolvem problemas oftalmológicos como catarata, glaucoma e retinopatia diabética (foto: Engin Akyurt/Pixabay ) Os efeitos nocivos do diabetes, doença silenciosa que causa diversas complicações à saúde e que figura como a principal causa de cegueira no mundo, ainda são bem desconhecidos pela maioria da população. Cerca de 40% dos diabéticos desenvolvem problemas oftalmológicos como catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Por isso, campanhas educativas são fundamentais para esclarecer os cuidados para a população. O Centro Oftalmológico de Minas Gerais, hospital referência no Estado, faz a 4ª Campanha de Diabetes, com mutirão que fará 80 atendimentos gratuitos para pacientes com diabetes que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), no dia 5 de novembro, na unidade social do Centro Oftalmológico – MG Olhos, na Rua Carangola, 44, em Belo Horizonte.





Além disso, oftalmologistas experientes de várias especialidades, nutricionistas e fisioterapeutas estarão à disposição para esclarecer as principais dúvidas do público. "Os atendimentos para pacientes do SUS serão feitas apenas neste dia, mas todo o mês de novembro é dedicado à prevenção e tratamento do Diabetes", explica o diretor-presidente do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, Gustavo Carlos Heringer. A iniciativa faz parte do projeto Ver Além, do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, que contempla diversas ações voltadas para a saúde. A Campanha de Diabetes visa conscientizar pacientes da rede pública de saúde sobre riscos, prevenção, diagnósticos e tratamentos do diabetes, além de oferecer atendimento de qualidade e gratuito por meio de parceria com o SUS. Eles passarão por um circuito completo para exame de fundo de olho (Sala de Retina), avaliação do rim (Sala de Angiografia), exame nutricional e exame de pé diabético (perda de sensibilidade devido à doença).



Em 2021 ocorreram 6,7 milhões de mortes provocadas pelo diabetes



Gustavo Carlos Heringer, diretor-presidente do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, destaca que os atendimentos para pacientes do SUS serão feitas apenas no dia 5 de novembro (foto: Arquivo Pessoal)



Gustavo Carlos Heringer destaca que, no mês da campanha de conscientização de diabetes, é vital abordar o impacto que a doença traz para a saúde dos olhos e suas consequências para a visão.



“É cada vez mais importante campanhas para alertar e auxiliar a população na prevenção do diabetes e no cuidado da saúde dos olhos. O desconhecimento sobre os problemas causados na retina ainda é grande e várias doenças podem causar a cegueira, como a retinopatia diabética, que ocorre quando a glicemia é mal controlada”, alerta o especialista.



Os números sobre a doença são preocupantes, para se ter uma ideia, em 2021 ocorreram 6,7 milhões de mortes provocadas por ela, conforme dados do novo Atlas do Diabetes divulgado pela Federação Internacional de Diabetes. Os pacientes receberão ainda uma cartilha educativa e almanaque sobre o Diabetes. O material estará disponível para baixar no site a partir de 1 de novembro.





Além de pessoas com diagnóstico de diabetes, a ação contribuirá com orientações de saúde para familiares e toda comunidade envolvida. Participam do mutirão do Centro Oftalmológico (COMG), os pacientes selecionados pela Secretaria Estadual de Saúde por meio de uma triagem.



Cerca de 50 voluntários participam dessa ação, entre eles oftalmologistas, residentes em oftalmologia, acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas, residentes com especialização em Retina, preceptores da residência médica do COMG, nutricionistas e fisioterapeutas.





Prevenção x doenças causadas pelo diabetes





Retinopatia diabética é a mais comum





Devido à má circulação do sangue em pacientes diabéticos, os vasos sanguíneos do corpo são prejudicados e um dos locais onde podem ocorrer danos é a retina. A doença ocular mais comum causada pelo diabetes é a retinopatia diabética. Ela se caracteriza por uma lesão nos pequenos vasos sanguíneos que nutrem a retina, a região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro, formando a visão.





A doença pode causar hemorragias no olho afetado e comprometer a visão do paciente. “O problema ocorre quando os níveis de glicose no sangue estão muito elevados, o que propicia dilatações e rompimentos das veias. A pessoa passa a ver manchas escuras, ter a visão distorcida e tem dificuldades para ver cores e imagens nítidas”, explica o médico.





Glaucoma pode levar à cegueira





Outra causa bastante comum de sequelas na visão causada pelo diabetes é o glaucoma. No Brasil, estima-se que a doença atinja aproximadamente 1 milhão de pessoas. E as projeções não são nada animadoras: a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 115,5 milhões de pessoas devem sofrer com o problema em 2040.



Silencioso e perigoso, o glaucoma acomete o nervo óptico e é geralmente provocado pela elevação da pressão intraocular. A doença não tem cura e pode até levar à cegueira, caso não seja devidamente diagnosticada e tratada. Segundo a OMS, 80 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a enfermidade, cerca de 1% a 2% da população.





Catarata diabética causa perda de visão





Apesar de bastante comum em idosos não diabéticos, a catarata está entre as principais causas de perda da visão entre os diabéticos. Isso acontece pela presença excessiva de glicose no cristalino, fazendo com que a região fique opaca e, aos poucos, a visão vai sendo afetada.



Nessas condições, o organismo fica com excesso de glicose circulando pela corrente sanguínea, o que dificulta a função de quase todos os órgãos do corpo, inclusive os olhos. Afinal, ali também se acumula açúcar, desenvolvendo, entre outras doenças, a catarata.



“Existem dois tipos de catarata em diabéticos: a catarata senil, quando se acumula sorbitol, derivado da glicose aumentada no cristalino; e a catarata diabética ‘verdadeira’, que se apresenta em indivíduos jovens, bilateralmente, por descompensação no controle da glicose ou que permaneceram muito tempo sem esse controle”, destaca o especialista..





Serviço:

4ª Campanha de Diabetes do Centro Oftalmológico de Minas Gerais

Mutirão de atendimento a pacientes com retinopatia diabética

Data: 5 de novembro, as 7h às 12h

Local: Unidade Social do COMG: MG Olhos

Rua Carangola, 44, Santo Antônio - Belo Horizonte