Concussão cerebral: entenda choque do goleiro do Irã na Copa do Mundo

O segundo dia da Copa do Mundo foi marcado por um episódio preocupante. Logo no início da partida entre as seleções da Inglaterra e Irã, o goleiro iraniano, Alireza Beiranvand, sofreu uma pancada no nariz ao colidir com seu colega de time.A partida foi parada por mais de oito minutos com o intuito de tentar cessar o sangramento no local. Ele continuou em campo para jogar, mesmo depois do ocorrido, mas pediu substituição. Segundo informações da Fifa, pode ser que o atleta tenha sofrido uma concussão cerebral.De acordo com o neurocirurgião mineiro, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Felipe Mendes, a concussão é um estado de alteração da consciência quando ocorre o impacto ou um traumatismo na região craniana."Não necessariamente quer dizer que há uma alteração estrutural como, por exemplo, um hematoma ou algo dentro do cérebro. O que acontece é uma perda de função: a pessoa desmaia e depois, em certo momento, ela melhora. Esse processo pode durar até seis horas e pode vir acompanhado de outros sintomas, como a sensação de esquecimento, raciocínio lentificado e dores de cabeça , que podem durar algumas semanas e até meses."O médico explica que, geralmente, a concussão acontece em contexto de traumatismos cranianos como, por exemplo, quando alguém cai e bate a cabeça ou sofre algum golpe na região da cabeça, como foi o caso do jogador iraniano, na prática de esportes de impacto ou luta e em casos de acidentes de trânsito, como os de motocicleta.O diagnóstico, segundo Felipe Mendes é, na maioria dos casos, clínico, a partir da avaliação do paciente e com a coleta da história para entender como foi o mecanismo do acidente. "Algumas vezes, dependendo dos sinais de alerta ou fatores de risco, é necessário a realização de um exame de imagem, como a tomografia, só para confirmar que não houve nenhuma outra alteração, como formação de hematomas, e excluir algumas outras lesões que podem vir acompanhadas do quadro de concussão", ressalta.Em pessoas comuns, que não praticam atividades físicas de alto desempenho, o tratamento, de acordo com o neurocirurgião, envolve uma conduta expectante - o paciente deve ser observado e mantido em repouso e é indicado que não retorne aos exercícios no dia.O tratamento inclui também alguns sintomáticos, caso o indivíduo tenha queixas de dor de cabeça, como a prescrição de analgésicos e compreender que, nos primeiros dias, o raciocínio pode ficar mais lento e a memória um pouco mais esquecida, mas isso, ao longo dos dias e das semanas, acaba melhorando."Já nos atletas de alta performance, como, por exemplo, numa partida de futebol de Copa do Mundo, quando há suspeita de um quadro de concussão, esse atleta não pode retornar ao jogo, pois caso ele sofra um segundo impacto, corre o risco de ter uma apresentação mais grave. O ideal é que ele seja substituído e mantido em repouso até conseguir melhorar. Quando é algo muito leve, esse esportista pode voltar nos primeiros dias ou até uma semana. Se os sintomas forem mais persistentes, o ideal é que haja uma melhora desses sintomas para só depois voltar. Isso é extremamente importante, principalmente em crianças."A próxima partida do Irã na Copa será nesta sexta-feira (25/11), às 7h, no horário de Brasília, contra o País de Gales e, no dia 29, a seleção iraniana fecha a fase de grupos em partida contra os Estados Unidos.