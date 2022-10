Entidade mundial identifica 41 brasileiros superinteligentes

Brasil tem um potencial enorme, mas ainda adormecido (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial por aqui do Mensa Internacional, principal organização de alto Quociente de Inteligência (QI) do mundo, acaba de identificar 41 brasileiros com quociente de inteligência (QI) muito acima da média, chamados de superinteligentes. Com isso, estes candidatos foram convidados a se associar à entidade.

LEIA MAIS 14:30 - 23/09/2022 Como lidar com as emoções dos filhos através da inteligência emocional

11:07 - 28/06/2022 Entidade mundial identifica 2 mil brasileiros superinteligentes A descoberta dos superinteligentes aconteceu durante os testes de admissão realizados pela associação no mês de setembto deste ano, em 18 cidades brasileiras. Os novos integrantes da entidade são oriundos das cidades de Araraquara (SP), Salvador (BA), Campinas (SP), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Sãso José dos Campos (SP).



Com o intuito de ampliar a identificação de pessoas com altas habilidades/superdotação no Brasil, a entidade promoverá, em 26 de novembro, às 10h, uma nova rodada de testes de admissão em diversas cidades brasileiras.

A oportunidade é destinada a pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado o ensino superior. O local do teste é informado de maneira individual e privada diretamente aos candidatos confirmados. Os testes são feitos de forma presencial, conforme determina diretriz do Conselho Federal de Psicologia (CFP).



Brasil é potência intelectual adormecida

Na avaliação de Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil, o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. “Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”, aponta Sauaia.

“Para contribuir na ampliação desse mapeamento, a Associação Mensa Brasil está comprometida em aumentar o conhecimento da sociedade sobre a superinteligência. Além disso, trabalhamos para ampliar a identificação de pessoas com QI muito acima da média, por meio das nossas rodadas de testes, bem como criar um ambiente positivo e estimulante para que estas pessoas possam interagir e evoluir”, comenta Sauaia.