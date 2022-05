Bebês amamentados por mais tempo são mais inteligentes na adolescência

Esta é mais uma evidência da importância da amamentação e de mantê-la por mais tempo (foto: Governo Federal/Divulgação)

Bebês que mamam até pelo menos 1 ano se tornam adolescentes mais inteligentes. É o que aponta um estudo feito na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esta é mais uma evidência da importância da amamentação e de mantê-la por mais tempo.



O estudo, publicado na revista Plos One nesta quarta-feira (25/5), analisou dados de 7.855 crianças inglesas que nasceram entre 2000 e 2002 e foram acompanhadas até os 14 anos. As crianças fazem parte do Estudo de Coorte do Milênio do Reino Unido, que acompanha jovens nascidos no inicio dos anos 2000 em vários aspectos.

As habilidades cognitivas das crianças foram avaliadas aos 5, 7, 11 e 14 anos. Os pesquisadores, então, compararam os resultados das participantes que tinham sido amamentados e os que não. Aproximadamente 33% nunca tinham sido amamentados, 23% foram amamentados por seis meses ou mais.

Os resultados mostraram que, em todas as faixas etárias, criança que tinham sido amamentadas por mais tempo tiveram um desempenho melhor nos testes, apesar de ser um aumento modesto. De acordo com os pesquisadores, apesar de a diferença parecer pequena para uma criança individual, ela pode ser importante no nível da população.



Os cientistas também levaram em conta a inteligência da mãe e aspectos socioeconômicos para fazer a análise e, mesmo assim, os que tinham sido amamentados por pelo menos 1 ano ainda tiveram resultados melhores. Os cientistas também observaram que a maior parte das mães participantes do estudo que tinham conseguido manter a amamentação por mais tempo tinham condições socioeconômicas melhores.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a amamentação infantil até os 2 anos de idade ou mais e exclusiva até os 6 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno é capaz de reduzir até 13% os índices de mortalidade de crianças com até 5 anos. Além disso, a pasta afirma que a amamentação é a melhor fonte de nutrição para os bebês.