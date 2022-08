Sonia Abrão é internada com pneumonia bacteriana; entenda a doença

Apresentadora ficará internada para tratar a doença (foto: Sonia Abrão Instagram/Divulgação)

A apresentadora Sonia Abrão usou o Instagram na madrugada deste domingo (28/8) para contar que está internada para tratar uma pneumonia bacteriana.

De acordo com o pronunciamento, a apresentadora contraiu a bactéria junto com o vírus da COVID-19. Sonia está curada do coronavírus, mas precisará ficar internada para tratamento da pneumonia.

"É isso, pessoal, desde ontem estou internada para tratar pneumonia bacteriana! Hoje, o diretor, Elias, já recuperadíssimo da COVID, veio me visitar. O que aconteceu foi o seguinte: meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a COVID. Como fui medicada com antibióticos na COVID, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos. Como zerei a COVID em uma semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar, perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima!", escreveu ela.

Afinal, o que é a pneumonia bacteriana?

De acordo com a pneumologista da Saúde no Lar, Michelle Andreata, a pneumonia bacteriana é uma doença infeciosa causada por bactérias, principalmente a Streptococcus pneumoniae e a Sthaphylococcus aureus, que ataca os pulmões.

"Ela é provocada pela inalação de gotículas respiratórias contaminadas ou por bactérias já presentes no organismo que acabam aproveitando para agir quando nossa imunidade está baixa. Por isso, é sempre importante estar atento à saúde de idosos, de crianças, pacientes imunossuprimidos e portadores de doenças crônicas por terem imunidade diminuída", declara Michelle.

Quais os riscos da pneumonia bacteriana?

A pneumologista explica que essa doença afeta o aparelho respiratório, podendo comprometer a oxigenação dos tecidos e quando não é tratada da forma correta evoluir para um quadro de infecção generalizada, levando o paciente à morte.

Sintomas