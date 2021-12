Exame identifica se a gripe é causada por vírus ou bactérias

Painel Respiratório 24h (foto: Pexels/Reprodução )

Em tempos de pandemia, qualquer sintoma gripal pode impactar de forma significativa a rotina de uma família, preocupada com a gravidade da doença. Há, porém, um exame que pode apontar qual a causa do nariz escorrendo ou da garganta irritada, esclarecendo se aqueles sintomas são provocados por uma bactéria ou por um vírus, inclusive o da COVID-19.

Congestão nasal, tosse, irritação na garganta, mal-estar, dores no corpo e na cabeça, falta de ar, fraqueza muscular, cansaço. Os sinais são muito parecidos e é comum haver dúvidas quanto ao tratamento. Identificar corretamente o problema faz toda a diferença na conduta do paciente e no combate à pandemia.

O diagnóstico é feito por meio de um teste molecular capaz de identificar 24 patógenos em uma única amostra colhida na região da nasofaringe, assim como feito ne coleto para os testes moleculares para o coronavírus. Assim, é possível que o tratamento da doença seja feito com uma melhor orientação, evitando a paralização das atividades em decorrência das medidas preventivas contra o COVID-19 ou o uso desnecessário de antibióticos.

“Nem toda doença respiratória necessita de antibiótico. As infecções virais e até algumas infecções bacterianas melhoram sem o medicamento. Os antibióticos devem ser evitados sempre que possível, pois causam efeitos colaterais e contribuem para o desenvolvimento de resistência das bactérias. Isso pode dificultar o tratamento de infecções graves, quando sua administração for realmente necessária”, alerta o diretor técnico do Laboratório Lustosa, Adriano Basques.

O teste está sendo um grande aliado para o diagnóstico do surto de vírus sincicial respiratório (VSR) no Brasil, que está afetando principalmente crianças de zero a nove anos, segundo Boletim InfoGripe, publicado recentemente pela Fiocruz. Os sintomas são muito parecidos com os da COVID e têm preocupado os pais. O Painel Respiratório - 24 patógenos é oferecido atualmente em laboratórios particulares, como o Lustosa. O resultado é disponibilizado em até 3 dias úteis e pode ser colhido nas unidades preferenciais para a COVID-19 ou em domicílio.

É importante esclarecer que gripe, resfriados e COVID-19 são todas doenças causadas por vírus. O resfriado comum pode ser causado por mais de 200 tipos de vírus e acomete mais a garganta e o nariz, com sintomas de inflamação e coriza (nariz escorrendo), mas raramente provoca febre ou dores musculares. Já a gripe é causada pelo vírus Influenza, que costuma mudar a cada ano, para o qual existe vacina. Neste caso, os sintomas costumam ser bem mais fortes que os do resfriado, pois além do acometimento da garganta e do nariz, pode haver mal-estar, febre e dores no corpo.

“As pessoas vacinadas contra a gripe podem ter os sintomas da doença, mas eles costumam ser menos intensos. A boa notícia é que resfriado ou gripe costumam ser limitados e o ciclo da doença raramente ultrapassa dez dias”, explica Basques.

Segundo o especialista, a gripe costuma ser mais aguda, surgindo de um dia para o outro e com sintomas bem fortes. Já o resfriado possui uma evolução mais lenta e a COVID-19 não tem um padrão definido de sinais e sintomas, apesar de a maioria dos casos ter evolução mais gradual, se agravando em torno do 8º dia após o início dos sintomas.

Vírus e bactérias identificados pelo Painel Respiratório - 24 patógenos





1. Coronavírus 229E (CoV-229E)

2. Coronavírus HKU-1 (CoV-HKU1)

3. Coronavírus OC43 (CoV-OC43)

4. Coronavírus NL63 (CoV-NL63)

5. Coronavírus SARS (SARS)2

6. Coronavírus SARS-CoV-2 (CoV-2)3

7. Vírus Sincicial Respiratório - subtipo A (RSV-A)

8. Vírus Sincicial Respiratório - subtipo B (RSV-B)

9. Vírus Influenza A (FLuA)

10. Vírus Influenza A – subtipo H3 (FluA-H3)

11. Vírus Influenza A – subtipo H1N1 (FluA-H1N1),

12. Vírus Influenza B (FluB)

13. Vírus Parainfluenza 1 (PIV-1)

14. Vírus Parainfluenza 2 (PIV-2)

15. Vírus Parainfluenza 3 (PIV-3)

16. Vírus Parainfluenza 4 (PIV-4)

17. Rinovírus (RhV)

18. Adenovírus1 (AdV)

19. Bocavírus (BoV)

20. Enterovírus4 (EV),

21. Metapneumovírus (MPV)

22. Bordetella pertussis (BP)

23. Bordetella parapertussis (BPP)

24. Mycoplasma pneumoniae

