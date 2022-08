Campanha Agosto Vermelho e Azul tem atividades gratuitas em BH

Campanha Agosto Vermelho Azul da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) (foto: SBACV/Divulgação )





A Campanha Agosto Azul Vermelho é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) para informar a população sobre a importância da Saúde Vascular. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - Regional Minas Gerais (SBACV MG) e a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) apoiam a campanha no estado. Para esclarecer um pouco mais sobre o assunto, no dia 20 de agosto (sábado), de 9h às 12h, no Parque Municipal Américo Renné Gianetti, especialistas orientam sobre quais são as principais doenças, as formas de prevenção e os tratamentos para cada acometimento.





No dia 22 de agosto, às 20h, ainda acontecerá uma live no canal do YouTube: Saúde Vascular MG, com a presença de angiologistas e cirurgiões vasculares, membros da SBACV-MG, respondendo as dúvidas do público sobre as principais doenças vasculares.









De acordo com o presidente da SBACV MG, Fernando de Assis Figueiredo Júnior, a pandemia da COVID-19 no Brasil levou as pessoas a se retrair e descuidar de problemas crônicos ou mesmo agudos, dentre eles as afecções do sistema circulatório.





Ele destaca que portadores de diabetes com complicações vasculares , doenças arteriais periféricas, tromboses venosas ou arteriais , insuficiência venosa crônica, usuários de anticoagulantes, portadores de feridas como úlceras em membros inferiores, pessoas com aneurismas, entre inúmeras outras doenças vasculares ao negligenciá-las podem ocasionar um avanço para suas formas mais graves e apresentar uma evolução desfavorável.





O especialista reforça que a SBACV MG se preocupa com a redução da procura para o acompanhamento das doenças vasculares, entre elas: trombose venosa profunda (TVP); doença arterial periférica (DAP); linfedema; acidente vascular cerebral (AVC); aneurisma da aorta abdominal (AAA); varizes dos membros inferiores e pé diabético. "O angiologista e cirurgião vascular tem ferramentas em seu consultório que permitem o diagnóstico e o pronto tratamento de algumas afecções vasculares, evitando assim, a necessidade de internação e de aumento da sobrecarga dos hospitais. Por isso, a importância do diagnóstico precoce e instauração dos cuidados devem ser tomados o quanto antes."





Assis afirma que algumas doenças podem ter seu tratamento adiado, mas é fundamental que isto seja feito após avaliação e aconselhamento de um profissional capacitado para separar o que são problemas emergenciais, o que são urgências e o que pode ser postergado sem maiores prejuízos para os pacientes. Confira no site www.sbacv.org.br a cartilha com as principais dúvidas sobre as doenças vasculares.





Serviço:





Campanha Agosto Azul Vermelho: cuidados com a Saúde Vascular





Data: 20 de agosto (sábado)





Horário: 9h às 12h



Local: Parque Municipal Américo Renné Gianetti





Atividade: orientação com especialistas sobre as principais doenças vasculares, causas, sintomas, prevenção e formas de tratamento