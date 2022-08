Como não se importar com a opinião das pessoas?

É necessário analisar se o que as pessoas estão falando sobre você é realmente verdadeiro ou se simplesmente está colocando expectativa demais sobre a opinião dos outros (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) Como não se importar sobre o que os outros acham de você ou o que as pessoas vem falando sobre as suas decisões? Pergunta difícil de ser respondida pela maioria das pessoas. O psicólogo Romanni Souza, pós-graduado em neurociência, destaca o valor da autoaceitação e como é importante aprender enfim, a não levar em consideração a opinião alheia.









Segundo Romanni Souza, é necessário analisar se o que as pessoas estão falando sobre você é verdade ou, simplesmente, está colocando expectativa demais sobre a opinião dos outros.

Os sentimentos sempre são seus



O psicólogo Romanni Souza avisa que o primeiro ponto tem a ver com saber quem você é (foto: Arquivo Pessoal )





Um outro ponto, segundo o psicólogo, é avaliar o grau de importância das pessoas que estão opinando na sua vida.

“Ninguém pode te fazer sentir inferior sem que antes se sinta inferior. Ninguém pode te fazer sentir tristeza sem que antes você se sinta triste. Ninguém pode controlar sua vida sem que antes entregue a sua vida ao controle de alguém. E trazendo essa reflexão, perceba que os sentimentos sempre são seus. Se alguém lá fora o deixou com raiva, essa raiva não é sobre o que aquela pessoa fez ou não fez. E sim sobre o sentimento que está sentindo".

Ainda segundo Romanni, ninguém controla a compreensão dos outros. As pessoasm podem, sim, se conhecer melhor, investir em autoconhecimento. "Assim, independentemente do que o mundo esteja dizendo sobre você, conseguirá dormir tranquilo sabendo quem é, sua essência. Sabendo quais são as pessoas que de fato importam na sua vida e o que faz sentido se lapidar para ser uma pessoa melhor. No entanto, se faz um esforço para agradar as pessoas que não são importantes na sua vida, acredito ser algo injusto com aquelas que são valorosas para você.”





Opinião dos outros x redes sociais





Romanni pontua ainda sobre como lidar com opiniões negativas nas redes sociais. “Recomendo apagar aquele comentário e continuar sendo feliz. Se não fizer isso, quanto mais holofote der, a pessoa que fez o comentário ruim estará no controle da sua vida. Isso, claro, se a mensagem estiver te afetando".





Por fim, o psicólogo deixa uma dica: tenha empatia. “Talvez aquela outra pessoa não tenha a maturidade de compreender como você se sente. Enquanto não enxergar que pode transformar sua história para ter mais independência emocional, as pessoas vão lhe tratar como algum tipo de propriedade delas".