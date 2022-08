Você sabe o que é queiloplastia? Entenda o procedimento feito por Gretchen

A cantora Gretchen se submeteu à queiloplastia redutora recentemente (foto: Instagram/Reprodução )





Um procedimento ambulatorial que devolve a simetria entre olhos, boca e nariz. A queiloplastia - embora seja pouco conhecida por esse nome - já é a décima cirurgia plástica mais realizada no Brasil, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps).





O termo é usado para definir a cirurgia de aumento, redução ou reconstrução dos lábios, permitindo a alteração da forma, proporcionando volume e contorno labial.





A cantora Gretchen, apaixonada, como ela mesma diz, por procedimentos estéticos, se submeteu à queiloplastia recentemente, em Belo Horizonte.

Segundo a cirurgiã-dentista Andréa Murta, especialista em harmonização facial e responsável pelo procedimento na artista, a cirurgia de queiloplastia é inovadora por utilizar um ultrassom guiado. "Com ele, temos mais previsibilidade e segurança ao visualizar o produto, diminuindo as chances de lesionar vasos e artérias da região dos lábios", comenta.

Andréa Murta: 'Primeiramente, é realizado um planejamento, desenhando no lábio a região onde devemos remover o excesso de lábio ou material permanente' (foto: Instituto Andréa Murta/Divulgação )

Com relação à cantora, Andréa diz que ela "se queixava da distância entre a base do nariz e o lábio superior, e também do aspecto de seus lábios , devido ao excesso de material definitivo utilizado em preenchimentos anteriormente. O que ela fez foi uma harmonização facial, com cirurgião-dentista Igor Costa Alves, e depois fiz o lip lift (outra técnica rejuvenescedora) e a queiloplastia redutora", explica.





Como funciona





A cirurgia de queiloplastia é realizada sob anestesia local. São removidos materiais permanentes que foram injetados no lábio, como o PMMA (polimetilmetacrilato), ou diminuímos o lábio por questões genéticas, em que a pessoa já nasce com o lábio aumentado, com a proporção maior que o ideal para sua face.





A especialista explica o procedimento. "Primeiramente, é realizado um planejamento, desenhando no lábio a região onde devemos remover o excesso de lábio ou material permanente. Em seguida, utilizamos o ultrassom da face para localizarmos o material que será removido e evitar possíveis lesões a vasos e artérias."





Andréa Murta diz que é grande a procura por queiloplastia redutora em sua clínica - o Instituto Andréa Murta. "Há 15, 20 anos, o Brasil viveu o auge de aplicações de materiais permanentes no lábio. Durante esses anos, muitos resultados insatisfatórios vieram à tona, pois com o envelhecimento do lábio, o material, mais duro e permanente, fica mais visível."





A cirurgia pode ser feita a partir dos 18 anos.