Aeroporto de Confins abre pista de pousos e decolagens para corrida noturna

Foto meramente ilustrativa (foto: Fitsum Admasu/Unsplash)

Pela terceira vez, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte será palco de um circuito de corrida. Estão abertas as inscrições para a Santander Track&Field Run Series, promovida pelo Banco Santander e a Track&Field, em parceria com a BH Airport. A abertura da arena será às 22h de 10 de setembro, e a previsão de largada é às 2h15 do dia seguinte, período em que não há voos no aeroporto.

Ao todo, são esperados cerca de 2 mil corredores. As vagas são limitadas e, no ato da inscrição, os interessados devem optar pelo circuito de 5, 10 ou 21 quilômetros. O participante tem direito a um kit com camiseta Thermodry e Gym Bag e quem completa as provas também ganha medalha e camiseta Finisher. A retirada dos kits poderá ser feita na semana da corrida, exclusivamente na loja Track&Field Lourdes, em BH.

"Somos um hub da aviação, a principal porta de entrada do estado e buscamos cada vez mais a proximidade, seja de destinos, de oportunidades de negócios ou das pessoas", afirma o CEO da BH Airport, Kleber Meira. "Sediar esse evento é mais uma forma de proporcionar essa conectividade e fortalecer o Aeroporto Internacional de BH como um ambiente de experiências", ressalta.

Inscrições

As inscrições para a corrida podem ser feitas pelo aplicativo TFSports, plataforma que integra todos e eventos da Track&Field. A corrida, que faz parte do calendário de 2022 do Santander Track&Field Run Series, prevê a realização das provas que estavam agendadas para ocorrer em 2020 e foram pausadas em função da pandemia.



Leia também: Cirurgia com paciente acordado reduz risco de sequelas

Assim, as inscrições feitas previamente continuam válidas e ativas. Em caso de desistência ou impossibilidade de participar, os corredores podem solicitar o reembolso. "Nosso objetivo, ao realizar mais de 80 etapas em todo o Brasil, é conectar as pessoas ao bem-estar que o esporte proporciona. É uma experiência tanto para quem está começando na corrida quanto para quem quer se desafiar e melhorar performance", afirma o CEO da Track&Field Fred Wagner. A empresa organiza o evento desde 2003.

Sustentável

Em 2022, algumas iniciativas tornam o circuito mais sustentável. O número de motos que fazem o acompanhamento do percurso foi reduzido para diminuir a emissão de gases, os copos plásticos de água foram substituídos por latas e não há saco plástico no guarda-volumes - são utilizadas apenas gym bags. No lugar do papel com informações, QRCodes. Além disso, lonas de sinalização impressas e alimentos foram reduzidos para evitar resíduos e desperdício.

Serviço

Santander Track&Field Run Series

Abertura da arena às 22h do dia 10/09 e largada às 2h15 do dia 11/9

Percursos: 5,10 ou 21 quilômetros

Inscrições pelo aplicativo TFSports: http://www.tfsports.com.br/