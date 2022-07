Estudo: células-tronco são eficazes para tratamento de dor neuropática

Ortopedista Luiz Felipe Carvalho diz que dados pré-clínicos demonstram que a dor neuropática periférica é mais responsiva utilizando tratamento com células-tronco (foto: Arquivo Pessoal)



Um estudo publicado pela revista científica “Saúde e Tecnologia'', realizado pelo ortopedista Luiz Felipe Chaves Carvalho e pelo PhD em neurociências Fabiano de Abreu Agrela, ambos membros da Logos University International, concluiu que as células-tronco são eficazes no tratamento de dores.De acordo com os autores, o corpo humano é composto por milhares de células. Entre essas milhares, existem as denominadas células-tronco, que têm a capacidade de dar origem a diversos tecidos e são responsáveis por formar os órgãos.

Diante disso, o artigo comprova que, por meio desse potencial regenerador das células-tronco sobre as células nervosas, as células-tronco desempenham um efeito terapêutico sobre as neuropatias, que são consequências de disfunções ou lesões no sistema nervoso.













Leia também: Células-tronco podem tratar lesões no joelho e evitar cirurgias, diz estudo. “Estudos recentes corroboram que a administração de células-tronco pode levar à redução de dores neuropáticas comportamentais não só em modelos experimentais, mas também com mas também com a neuropatia diabética”, diz trecho do estudo.





A partir disso, os autores concluíram que existem diversos registros que corroboram os efeitos positivos obtidos no tratamento para dor neuropática utilizando células-tronco transplantadas da medula óssea para diferentes tratamentos de dores, mas ressalta-se que mais pesquisas devem ser feitas sobre o assunto para padronização do tratamento. O artigo teve como objetivo principal revisar a literatura sobre quais as formas e quais as utilidades de células-tronco para tratamento de dores neuropáticas.A partir disso, os autores concluíram que existem diversos registros que corroboram os efeitos positivos obtidos no tratamento para dor neuropática utilizando células-tronco transplantadas da medula óssea para diferentes tratamentos de dores, mas ressalta-se que mais pesquisas devem ser feitas sobre o assunto para padronização do tratamento.



