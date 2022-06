Hérnia de disco: entenda problema que afastou Safadão dos palcos

AS

Cantor precisou ser internado após sentir fortes dores nas costas e dormência nas pernas (foto: Instagram/Divulgação)

Nos últimos dias, o canto Wesley Safadão se queixou de fortes dores nas costas e dormência nas pernas. Na noite de quarta-feira (29/06), segundo um comunicado divulgado pela equipe dor artista, ele está internado por conta de uma hérnia de disco e todos os shows do cantor até 6 de julho estão cancelados.

Safadão descobriu a doença em 2018. Seu diagnóstico é uma hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão de estruturas neurológicas.

De acordo com o cantor, um movimento simples desencadeia dores intensas. "Às vezes, é uma coisa besta que trava a coluna. Gente, eu chorei. Saiam lágrimas dos meus olhos. Nem queria, mas era muita dor", afirmou através das redes sociais.

Entenda a doença

O disco intervertebral que fica entre uma vértebra e outra é fibroso e cartilaginoso e dentro dele, bem no centro, fica um líquido gelatinoso. Quando acontece uma fissura ou desgaste nesse disco, o líquido sai para o meio externo, deslocando disco intervertebral e formando a hérnia de disco.

"Esses discos estão dispostos ao longo da coluna cervical, torácica e lombar, separando as vértebras e servem para dar amortecimento e mobilidade à coluna vertebral", explica Daniel Oliveira, médico ortopedista especializado em coluna vertebral e diretor do NOT - Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte.

As regiões mais comuns para o surgimento da hérnia de disco são a coluna lombar e a cervical. Daniel esclarece que esse problema pode acontecer devido ao desgaste do disco intervertebral, pelo seu deslocamento ou pelo processo de envelhecimento do corpo.

A hérnia de disco pode acontecer em pessoas de qualquer faixa etária e em ambos os sexos, mas é mais comum ocorrer entre 20 e 40 anos.

Sintomas

Segundo o especialista, quando o líquido que está dentro do disco intervertebral sai em pequenas proporções, o paciente pode não apresentar sintoma algum. Entretanto, dependendo da região onde o líquido sair, pode ocorrer uma compressão da raiz nervosa, fazendo com que o paciente sinta fortes dores, ou fraqueza muscular.

"No caso da hérnia de disco cervical, os principais sintomas são: dor no pescoço, dor na escápula, nos ombros e braços, dormência e fraqueza nos braços e mãos. Já a hérnia de disco lombar tem como principais sintomas a dor na parte inferior da coluna, dor na nádega, coxa, perna e pé, câimbra na perna, formigamento e fraqueza nas pernas e pés", afirma Daniel.

Tratamento

Os medicamentos como relaxantes musculares e anti-inflamatórios são muito utilizados, juntamente com exercícios físicos e técnicas de alongamento prescritos pelo médico que está acompanhando o caso. A fisioterapia também é um recurso importante no processo de melhora do paciente.

Para quem precisa operar, não se preocupe, atualmente a medicina conta com um método minimamente invasivo: a cirurgia endoscópica de coluna. O novo procedimento é uma evolução da cirurgia tradicional, ele permite acessar a coluna de maneira direta, por meio de cortes menores.

"A cirurgia funciona da seguinte maneira: por meio de endoscópicos associados às câmeras, o cirurgião de coluna consegue acessar e remover a hérnia de disco, além de descomprimir a região, causando um dano mínimo nas estruturas da coluna e na musculatura. Isto permite um pós-operatório com pouca dor e um retorno rápido às atividades normais", esclarece o ortopedista.

A incisão normalmente necessita de 2 pontos para o fechamento da pele e um pequeno curativo. "Nesse caso, a anestesia pode ser a local quando associada à sedação ou a anestesia geral e o paciente pode receber alta no mesmo dia", finaliza Daniel.