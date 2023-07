Campos Neto deve ir ao Senado em agosto explicar taxa de juros

440

Campos Neto deve ir ao Senado em agosto para explicar política monetária (foto: Raphael Ribeiro/BCB) O líderes partidários do PT, PV, MDB, PSD, PSol, PSB, PDT, PCdoB e Rede, além de outros presidentes do fórum de partidos progressistas, sugeriram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, compareça ao Senado em 3 de agosto, para esclarecer sobre a politica monetária do órgão.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ressaltou que faz parte do regimento do Senado a ida dele a cada seis meses para a prestação de contas.









"Se eu não me engano essa data coincide inclusive com a próxima reunião do Banco Central para decidir sobre juros. Então, a nossa expectativa é que na próxima reunião haja uma redução da taxa de juros e ao mesmo tempo naquela semana ou na próxima o presidente do Banco Central venha aqui ao Senado para cumprir essa obrigação legal", disse Dirceu, destacando que os questionamentos não são de ordem política, mas, sim, de ordem técnicas.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), destacou que o pedido é feito com base no regimento interno do Senado e na lei complementar que obriga a Casa a fiscalizar o Banco Central.

"Nós avaliamos que a política monetária está viciada. Manter a taxa a 13,75% é um erro, inclusive do ponto de vista técnico. Isso tem um impacto muito grande ruim para economia brasileira", disse, criticando a contradição da última ata do Copom. "A contradição que teve entre o comunicado do BC e a ata do BC ficou clara e mostrou que há divergências internas acerca da política de juros", completou.