Lula sobre presidente do Banco Central: 'Não entende nada do país'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a taxa básica da economia (Selic) em 13,75% ao ano e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Sem citar o seu nome, Lula disse que Campos Neto "não entende nada do país". Lula insinuou que o presidente do BC mantém a alta na taxa de juros para "atender aos interesses" de alguém.









O petista tem cobrado redução na Selic para estimular a atividade econômica brasileira. A expectativa do presidente e dos ministros governo era que o presidente do Banco Central participasse de um esforço em conjunto para superar os problemas econômicos atuais do país.

Presidente Lula voltou a criticar alta na taxa de juros (foto: Sergio Lima / AFP) No entanto, mesmo com a pressão do governo para reduzir a taxa de juros, o valor segue o mesmo. A taxa de juros está em 13,75% desde agosto de 2022. Este é o maior percentual desde 2016.

"A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? O país inteiro é contra essa taxa de juros. Não existe explicação para uma taxa de juros em 13,75%, porque não temos inflação de demanda. Não sou eu que sou contra essa taxa de juros, são os pequenos, médios e grandes empresários, agricultores. É preciso reduzir, inclusive para estar de acordo com a taxa da inflação, que já caiu", continuou.