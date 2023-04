Lula crítica alta no juros: 'Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%'

Presidente Lula criticou alta de juros, mas não citou o nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dessa vez (foto: MIGUEL RIOPA / AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a alta na taxa de juros do Brasil. Em discurso no Fórum Empresarial Portugal-Brasil, na manhã desta segunda-feira (24/4), o petista disse que a solução para o país é "colocar o pobre no orçamento".





"Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal não sei se tem. É que a nossa taxa de juros é muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é referencial, está em 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%, ninguém. E não existe dinheiro mais barato", reclamou Lula, sem citar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.









Para o presidente é necessário "colocar o pobre no orçamento", pois um país capitalista precisa de dinheiro, "e esse dinheiro tem que circular. Não na mão de poucos, mas na mão de todos".





"A solução para o Brasil é voltar a colocar o pobre no orçamento. É a gente garantir que as pessoas pobres possam participar. Porque quando eles virarem consumidores, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego, vai comprar mais produto na fábrica", declarou.





Lula também disse que os três primeiros meses do governo foram baseados para "preparar o Brasil para dar um salto de qualidade" e enfatizou a necessidade de inclusão.





"Nós tivemos que recuperar todas as políticas de inclusão social que foram desmontadas. O que nós fizemos em 13 anos foi desmontado em 4 anos. Tudo. Até a fome. Vamos ter que fazer muitas coisas que já tinhamos feitos", disse Lula.