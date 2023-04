Em Portugal, Lula destaca que não vai vender empresas estatais

Lula discursou na manhã desta segunda-feira (24) no Fórum Empresarial Portugal-Brasil (foto: MIGUEL RIOPA / AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou que não pretende vender empresas estatais, mas sinalizou a possibilidade de parcerias com o setor empresarial. Em discurso no Fórum Empresarial Portugal-Brasil, na manhã desta segunda-feira (24/4), o petista lamentou a venda de empresas públicas pelos governos antecessores, mas prometeu estabelecer parcerias com outras nações.









"Nós nos desfizemos do nosso patrimônio, o nosso patrimônio ficou menor, e a qualidade do serviço não melhorou", criticou em seguida citando a venda da Eletrobras.





Em seu discurso, Lula também disse que está reaproximando o Brasil das outras nações que, para o presidente, ficou isolado nos últimos quatro anos. Além disso, o petista disse que para atrair investimentos para o país, é preciso garantir "estabilidade política, social e jurídica", além de credibilidade. "Sem isso, ninguém vai colocar um centavo no seu país", disse.

"Queremos políticas de parceria, nós não queremos relações hegemônicas com ninguém. Nós queremos criar parcerias com as empresas portuguesas e nós queremos que os empresários portugueses construam parcerias com as nossas empresas", disse.