Lula a TV portuguesa: 'As pessoas não são obrigadas a gostar do Lula'

Em visita a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou que as pessoas não são obrigadas a gostar dele, devem apenas respeitar as autoridades dos países. A declaração foi feita durante uma entrevista à emissora portuguesa RTP Notícias neste domingo (23/4).

"Eu vim aqui convidado para fazer uma tarefa, para cumprir agenda e eu vou cumpri-la sem nenhum problema. As pessoas não são obrigadas a gostar do Lula, não são obrigadas a gostar do presidente do Brasil. O que é importante é que as pessoas respeitem as instituições do seu país e as autoridades de outros países", disse o presidente. "Não é uma oposição que vai me impedir de vir", completou.