Vídeo: Golpistas tentaram roubar caixa eletrônico do Palácio do Planalto

Durante a tarde, no terceiro andar do palácio, golpista força saída de cédulas do caixa (foto: Circuito interno do Palácio do Planalto/ Reprodução) Imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planato mostram que, durante os atos de 8 de janeiro, manifestantes tentaram arrombar um caixa eletrônico enquanto invadiam os prédios públicos.













O caixa eletrônico em questão fica no mesmo ambiente onde estava um relógio raro, fabricado pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot e entregue como presente a Dom João VI em 1808 pela corte do rei Luís XIV, da França. A peça histórica foi destruída em 8 de janeiro pelo mineiro Antônio Claudio Alves Ferreira, de 30 anos. O morador de Uberlândia foi identificado pela Polícia Federal ainda em janeiro





Na noite de sábado (22/4), o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou a íntegra das gravações do circuito interno do Palácio do Planalto durante os atos golpistas. As mais de 900 horas de filmagem estão disponíveis em um link no portal do gabinete





A liberação do material aconteceu após determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre o 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF). Durante a semana, imagens exclusivas do circuito interno provocaram a queda do então ministro-chefe do GSI , general Gonçalves Dias, que aparece nas gravações dentro do palácio no dia dos atos antidemocráticos.