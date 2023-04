Partido de direita convoca manifestação contra Lula em Portugal

Lula vai se encontrar com presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa (foto: Ricardo Stuckert/PR) Um partido da direita portuguesa, o Chega, convocou uma manifestação contra a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a próxima terça-feira (25/4), em frente à assembleia portuguesa, em Lisboa. No cartaz compartilhado nas redes sociais, a sigla diz que “Lugar de ladrão é na prisão”, e que o líder brasileiro não é bem-vindo no país.





O presidente brasileiro faz viagem para Portugal nesta quinta-feira (20/4), onde participará da cúpula bilateral entre os dois países e terá encontros com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa. A expectativa é que Lula assine acordos em diversas áreas, sendo pelo menos 13 documentos que incluem cooperação entre as agências espaciais, agências de cinema, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com diversos ministérios de Portugal e para equivalência de estudos nos níveis fundamental e médio, entre outros.

No dia da manifestação, Lula será homenageado em uma sessão solene da Assembleia da República Portuguesa. O presidente deveria discursar em homenagem à Revolução dos Cravos, que marca o fim da ditadura militar em Portugal. No entanto, o parlamento português vetou a fala. Lula discursará apenas em sessão de boas-vindas.

Conheça o partido Chega

Fundado em abril de 2019, o partido Chega se define como uma sigla conservadora, liberal e nacionalista. Liderados por André Ventura, o partido afirma ser a voz dos “portugueses comuns”, e diz que o momento político de Portugal é muito desafiador, “com um governo de maioria socialista que tudo faz para tentar calar aqueles que se lhe opõem, e onde todos se juntam para excluir e boicotar o Chega do espaço político e mediático”.





Atualmente o partido possui 12 deputados na assembleia portuguesa, sendo 11 homens e apenas uma mulher.