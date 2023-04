Imagens mostram Lula e ministros no Planalto após vandalismo; veja

As imagens do circuito interno do Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro mostram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou cerca de uma hora no prédio durante a noite, após os ataques golpistas. As gravações tornadas públicas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na noite de sábado (23/4) mostram o petista conversando com sua equipe e também diálogos dos ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e José Múcio, da Defesa.









Após Lula deixar o gabinete, Flávio Dino aparece conversando com José Múcio. Rui Costa se junta aos dois logo depois e, assim como o ministro da Justiça, parece impaciente, com gestos exaltados.

Lula chegou ao Palácio acompanhado de ministros e ficou cerca de uma hora no prédio (foto: Circuito interno do Palácio do Planalto/ Reprodução)



GSI anunciou a liberação da íntegra das 900 horas de imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto após determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre o 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF).





A discussão sobre a publicidade das gravações ganhou outros contornos quando, na última quarta-feira (19/4), a CNN Brasil divulgou imagens inéditas que mostravam o então ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, na antessala do gabinete da Presidência da República no dia dos atos. O militar pediu demissão diante das acusações de conivência com os manifestantes feitas por parlamentares bolsonaristas.