PF ouve hoje militares que aparecem em imagens do 8 de janeiro

Imagens foram entregues nesse sábado (22/4) pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ao STF (foto: Ton Molina/AFP)

A Polícia Federal ouve neste domingo (23/4) militares que aparecem nas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro, durante os ataques golpistas no prédio. As imagens foram entregues neste sábado (22/4) pelo ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Uma lista com o nome dos militares também foi entregue.

Os militares estão sendo ouvidos por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. De acordo com informações do G, nove agentes serão ouvidos. Também por ordem de Moraes, a PF ouviu na sexta-feira (21/4) o general Gonçalves Dias, que pediu demissão do cargo após adivulgar as imagens em que ele aparece no Planalto aparentemente sem fazer nada para conter os vândalos.

Na manhã deste domingo, Ricardo Cappelli usou o Twitter para defender o ex-ministro do GSI Gonçalves Dias e fez críticas aos generais Augusto Heleno, que ocupava o cargo na gestão Bolsonaro, e Walter Braga Netto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa.



"Eu sei o que vi e ouvi comandando as tropas no dia 8/01. Não é possível falsificar os fatos criando uma narrativa a-histórica como tentam fazer extremistas terraplanistas. Onde estão Heleno e Braga Neto? Se há um general conspirador e golpista, certamente não é o honrado Gdias", disse.