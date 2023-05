'Aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros', ironiza Lula

Durante a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Lula voltou a criticar Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, por manter a taxa de juros Selic em 13,75%. (foto: Crédito: Reprodução/TV Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75%.





"É muito engraçado esse país, onde todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros”, disse nesta quinta-feira (4/5), durante a primeira reunião do novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), também conhecido como "Conselhão". “Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros, como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas”, emendou.





O grupo serve para dar sugestões ao presidente da República e é composto por representantes de vários segmentos da sociedade civil, incluindo economia, educação, inovação, saúde, entre outros. Os conselheiros prestam assessoria direta a Lula em todas as áreas de atuação do governo, e esta é a principal diferença para outros conselhos, focados em uma área específica.









Expectativa

O Conselhão foi criado por Lula em 2003, depois extinto por Jair Bolsonaro. O grupo foi recriado neste ano sob promessa de forte presença de mulheres, que compõem cerca de 40% dos integrantes. O colegiado é presidido pelo próprio Lula e tem como secretário-geral o ministro da Casa Civil, Rui Costa.





“Nenhum governo, por mais competente, responsável e humanista que seja, é capaz de resolver sozinho todos os problemas do país. Estou botando muita expectativa e esperança no mundo que vocês podem criar com as discussões aqui”, declarou o presidente.