Randolfe Rodrigues: Presidente do Banco Central é 'resquício bolsonarista'

Senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) afirmou que, caso a taxa de juros do Banco Central baixe, o Brasil irá retomar o crescimento (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo federal no Congresso, teceu críticas a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), e a manutenção da taxa de juros do Brasil em 13,75%.









A política monetária do BC será discutida ao longo desta semana pelo comitê responsável do órgão. De acordo com a avaliação de alguns analistas, a tendência é que a taxa Selic siga no mesmo patamar.

O relatório Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, indica que, a partir de setembro, a taxa deve cair, e a expectativa é que encerre o ano em 12,25% e chegue a 9% em setembro do ano seguinte.