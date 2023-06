Randolfe e Calheiros entram no Conselho de Ética contra Do Val

Senador é investigado pela PF suspeito de ligação com os atos golpistas de 8 de janeiro (foto: Agência Senado/Reprodução)

Os senadores Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) entraram com representação nesta sexta-feira (16/6), no Conselho de Ética do Senado Federal, contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES) por conta das investigações da qual é alvo. Do Val é investigado pela Polícia Federal (PF) no âmbito dos atos golpistas ocorridos em 8/1, em Brasília.