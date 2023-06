Weintraub: 'Bolsonarismo é uma lepra'

Ministro da Educação de 2019 a 2020 durante o governo Bolsonaro (PL), Abraham Weintraub (PMB-SP) disparou contra o ex-chefe do Executivo e o bolsonarismo neste sábado (17/6), por meio de seu perfil no Twitter.

“Após tudo o que já foi revelado, hoje não há inocentes no PL do Valdemar (Costa Neto), não existe bolsonarista vítima. Todos são cúmplices! Todos são coniventes! O bolsonarismo é uma lepra!”, escreveu Weintraub.

Além da mensagem, o tweet dele vem acompanhado com uma foto em que aparecem Jair Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid , em referência a um roteiro de trama de golpe de Estado encontrado no celular de Cid, de acordo com informações da revista Veja.