Ex-ministro de Bolsonaro vai votar a favor de Zanin para vaga no STF

Ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira vai votar a favor de Zanin (foto), indicado pelo presidente Lula ao STF (foto: PT/Divulgação)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que vai votar a favor do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Ciro Nogueira ocupou a Casa Civil na gestão Bolsonaro.