430

Campos Neto ressaltou que o comunicado tem o objetivo de transmitir e expressar uma opinião consensuada Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Nesta quinta-feira, Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, defendeu a recente comunicação da instituição, reconhecendo, no entanto, que o primeiro documento causou confusão no mercado financeiro. Campos Neto explicou que, em situações de reuniões divididas, a redação de uma opinião consensuada e concisa pode ser difícil. "O comunicado, em nossa visão, manteve as opções abertas, porém, gerou bastante ruído", observou. Nesta quinta-feira, Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, defendeu a recente comunicação da instituição, reconhecendo, no entanto, que o primeiro documento causou confusão no mercado financeiro. Campos Neto explicou que, em situações de reuniões divididas, a redação de uma opinião consensuada e concisa pode ser difícil. "O comunicado, em nossa visão, manteve as opções abertas, porém, gerou bastante ruído", observou.





Na semana anterior, o comunicado do BC foi considerado por uma parte do mercado como pouco claro sobre a possibilidade de o banco iniciar a redução da taxa básica Selic em agosto. Em contraste, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na terça-feira desta semana, foi mais transparente quanto a esta possibilidade, o que levou a críticas sobre a comunicação inicial.





Campos Neto ressaltou que o comunicado tem o objetivo de transmitir e expressar uma opinião consensuada, enquanto a ata visa elucidar as discussões.