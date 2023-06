Deputado pede afastamento do presidente do Banco Central

440

Deputado petista defende o afastamento do presidente do Banco Central (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolou, nessa quinta-feira (22/6), uma denúncia no Conselho Monetário Nacional (CMN) contra o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. O argumento do parlamentar é que Campos Neto descumpre os objetivos do BC.





Lindbergh é presidente da Frente Parlamentar Contra os Juros Abusivos. Ele afirma que Campos Neto não cumpre uma das funções do BC, que é o fomento do pleno emprego e o crescimento econômico, ao manter a taxa de juros em 13,75%.









Farias também pede ao CMN para avaliar a possibilidade de pedir ao Senado Federal a exoneração de Campos Neto.

"Dada a intransigência de Campos Neto em reduzir a taxa básica de juros, é urgente que se tome uma decisão enérgica. Não podemos mais 'ter paciência' com um presidente do Banco Central que está comprometendo de forma direta o futuro do país", afirma o parlamentar.

"A exoneração é o único caminho possível para que o Brasil possa baixar a taxa de juros e colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento com justiça social", afirmou o deputado petista.