Moro sobre Lula: 'Ainda bem que temos um Banco Central independente'

Moro comentou a entrevista do presidente Lula (foto: EVARISTO SÁ/AFP) O senador eleito Sergio Moro (União-Brasil) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (19/1), para criticar as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Banco Central.





“Depois da entrevista de ontem do Lula, uma certeza: ainda bem que temos um Banco Central independente”, escreveu Moro nas redes sociais.





Na noite de ontem, terça-feira (19/1), Lula disse, em entrevista a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, que considera uma "bobagem" a independência do Banco Central e afirmou que a solução é que o Brasil volte a ter crescimento econômico, aliado a políticas de distribuição de renda.





"Neste país, se brigou muito para ter um Banco Central independente achando que ia melhorar o quê? Posso dizer com minha experiência que é uma bobagem achar que um presidente de um Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente (da República) indicava (o comandante)", afirmou Lula, salientando que Henrique Meirelles, presidente do Banco Central durante os dois primeiros mandatos do petista, "teve muita independência".









O presidente disse ainda que, durante seus dois primeiros mandatos, "ninguém foi mais responsável do ponto de vista fiscal" do que ele mesmo.