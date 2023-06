Duda sobre Nikolas e pastor: 'Não foi esse o cristianismo que aprendi'

Duda criticou pastor e Nikolas por declaração sobre presidente Lula (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) comentou a repercussão do vídeo em que o pastor Anderson Silva aparece, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), dizendo que evangélicos devem pedir a Deus para quebrar a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).