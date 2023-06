Cleitinho na CPMI de 8 de janeiro: 'G.Dias devia ser o primeiro a depor'

440

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) defendeu nesta terça-feira (13/6) que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que apura os atos antidemocráticos realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em Brasília, convoque o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, para prestar esclarecimentos.









Gonçalves Dias, mais conhecido por G.Dias, é suspeito de ter retirado de dois relatórios da Abin os 11 alertas que ele teria recebido no seu telefone, entre os dias 6 e 8 de janeiro, sobre possíveis ataques realizados pelos golpistas.





Os alertas passaram a constar em uma versão do mesmo documento encaminhada no dia 8 de maio, quando o GSI estava sendo comandado pelo general Amaro dos Santos.

"O ministro Alexandre de Moraes tinha que ser convocado. O ajudante do ex-presidente Bolsonaro foi preso por falsificar a vacina. Tá errado. O maior ajudante do Lula da Segurança do GSI falsificou relatório e está solto", prosseguiu Cleitinho.





Aliados do ex-presidente Bolsonaro serão convocados para serem ouvidos na CPMI. Entre eles, estão o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; o ex-ministro do GSI, General Augusto Heleno; e o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, que está preso desde 3 de maio em uma investigação sobre ter falsificado o cartão de vacina de familiares de Bolsonaro e de integrantes do governo.