Prefeito de Divinópolis, irmão de Cleitinho, sofre pedido de cassação

Prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, sofre pedido de cassação (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi protocolado na Câmara Municipal de Divinópolis um pedido de cassação do mandato do prefeito da cidade Gleidson Azevedo (Novo), irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG).