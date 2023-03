Prefeito não acata recomendação e mantém proibição da linguagem neutra

O projeto foi aprovado em 2021 com o plenário da câmara cheio e com gritos de "pela família" (foto: Divulgação/Câmara de Divinópolis)

A linguagem também conhecida como “não binária” e inclusiva visa substituir amigo ou amiga por amigx, amigue. É uma forma de neutralizar as palavras para quem não se identifica como homem ou mulher.



“Os municípios não têm competência legislativa para edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente”, afirma o procurador na recomendação.



Em nota, a prefeitura alegou que a “recomendação não impõe nenhuma obrigação para que o município faça de iniciativa própria a revogação da legislação”. A recomendação dava o prazo de 30 dias para o município se manifestar.



“Sendo assim, considerando que a referida lei não foi de iniciativa do poder executivo, mas sim do poder legislativo municipal e que foi aprovada praticamente por unanimidade dos vereadores, recebendo somente um voto contra e, considerando que os vereadores representam a população de Divinópolis e seus anseios, o prefeito decidiu por não acatar a recomendação”, informou.



A única a votar contra, na época, foi a hoje deputada estadual Lohanna França (PV) que já apontava indícios de inconstitucionalidade.

A lei

A norma é derivada do projeto apresentado pelo então vereador e hoje também deputado estadual Eduardo Azevedo (PSC). O parlamentar é irmão do prefeito. A lei proíbe as expressões na grade curricular e no material didático das instituições públicas e privadas.



“É garantido aos estudantes o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”, consta na redação.



Pedido de revogação



O presidente do Conselho Municipal de Educação (Comed) José Heleno Ferreiro, no dia 09 de março, usou a tribuna livre da Câmara para pedir a revogação da lei. Ele se baseou em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou, em fevereiro deste ano, inconstitucional a lei de mesmo teor do estado de Rondônia.



*Amanda Quintiliano especial para o EM

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC) decidiu não acatar a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e manterá a proibição do uso da linguagem neutra em escolas da cidade. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (27/3), pela assessoria de comunicação, um mês após o envio do documento pelo órgão à prefeitura.