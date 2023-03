Villa: 'Paulo Coelho quer que o presidente tenha uma varinha mágica'

Marco Antônio Villa aponta que o escritor Paulo Coelho, que classificou o terceiro mandato de Lula de 'patético' até o momento, esperava uma atividade miraculosa, similar ao movimento sebastianista (foto: Reprodução/CNN Brasil)

O historiador e comentarista político Marco Antônio Villa afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda está no princípio e que soluções para problemas precisam de tempo para serem desenvolvidas e aplicadas pelo poder público. A fala foi proferida enquanto comentava um lamento do escritor Paulo Coelho em ter apoiado a eleição do atual mandatário, além de ter afirmado que o governo está "patético".