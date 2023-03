Paulo Coelho diz que se arrepende de ter investido na campanha de Lula

Paulo Coelho citou polêmicas do governo Lula para justificar o 'arrependimento' (foto: Reprodução/BBC) O escritor Paulo Coelho afirmou que “não deveria ter se empenhado” na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições. Ele ressaltou que o novo mandato do petista está “patético”.

Décadas apoiando @LulaOficial , noto que seu novo mandato está patético.



Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc.



Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena %u2014 Paulo Coelho (@paulocoelho) March 26, 2023

A taxa Selic está em 13,75% ao ano e isso não tem agradado Lula. O presidente já deu declarações públicas criticando a postura do BC em relação à taxa básica de juros. O embate não tem surtido efeito. A última reunião do Copom, em 23/03, definiu que a Selic se manteria em 13,75%. Interlocutores e especialistas afirmam que as declarações de Lula contra o BC prejudicam a confiança de investidores externos no país.





Outro acontecimento da semana foi a descoberta da Polícia Federal (PF) de que Sérgio Moro foi alvo de um plano de sequestro da facção criminosa PCC. Quando comentou sobre esse assunto, Lula afirmou que o caso era “ mais uma armação de Moro ”. A declaração não foi bem aceita no meio político.