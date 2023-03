Miriam Leitão: 'Não tem cabimento Lula estar ainda em briga com Moro'

A colunista do jornal, Miriam Leitão, comentou os acontecimentos que ditaram essa última semana no âmbito político e, em resumo, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não pode se comportar como o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).

Miriam se referiu às declarações dadas por Lula no caso do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), que foi alvo de um plano de sequestro da facção criminosa PCC, descoberto pela Polícia Federal (PF). O petista afirmou, sem nenhuma evidência, que o caso poderia ser “ mais uma armação de Moro ”.

Lula foi alvejado com críticas , inclusive de aliados, após a fala. No meio do caminho, ainda havia uma viagem à China, de suma importância para as relações internacionais do Brasil, que foi adiada por causa de uma pneumonia que atingiu o presidente.