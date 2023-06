Zema é terceiro governador mais bem avaliado nas capitais, diz pesquisa

440

Zema é terceiro governador mais bem avaliado entre as dez maiores capitais do país (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Romeu Zema (Novo) é o terceiro governador mais bem avaliado entre as dez maiores capitais do país. De acordo com a nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira (13/6), o segundo mandato de Zema é aprovado por 66,5% dos belo-horizontinos. Segundo o levantamento, a gestão é desaprovada por 27,3% dos eleitores de Belo Horizonte; e 6,2% não sabem ou não opinaram.





O levantamento foi feito entre os dias 9 e 12 de março, com 812 pessoas. A margem de erro é de 3.5 pontos percentuais, para mais ou menos. Levantamento comparou a avaliação dos governadores nas dez maiores capitais do país.





Em Curitiba, a amostra foi feita com 810 eleitores, entre os dias 22 a 26 de abril, com margem de erro de 3.5 pontos percentuais.





Em Belém, Helder Barbalho (MDB) tem gestão aprovada por 68,5% dos eleitores. O governador do Pará é desaprovado por 27% dos entrevistados; 4,5% não souberam ou não responderam.





Nesta cidade, o levantamento foi feito com 734 cidadãos, entre os dias 2 e 5 de junho, e a margem de erro é de 3.7 pontos percentuais.





Eduardo Leite (PSDB) aparece na quarta posição. O governador do Rio Grande do Sul é aprovado por 66,3% dos eleitores; e desaprovado por 27,3%. Em Porto Alegre, 6,1% não responderam. O levantamento foi feito com 806 cidadãos, entre os dias 22 e 26 de março, e a margem de erro é de 3.5 pontos percentuais.





Na sequência, aparece o governador de São Paulo, onde 65,3% dos eleitores aprovam o mandato de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 26,7% desaprovam. Na capital paulista, 8% não responderam. O levantamento foi feito com 1208 cidadãos, entre os dias 30 de abril e 4 de maio de março, e a margem de erro é de 2.9 pontos percentuais.





A sexta posição é de Raquel Lyra (PSDB) , governadora de Pernambuco, com aprovação de 63,1%. Em Recife, a sua gestão é desaprovada por 30,6% dos entrevistados; 6,3% dos eleitores não responderam. Este levantamento foi feito com 816 eleitores, entre os dias 30 de março e 2 de abril, com margem de erro de 3.5 pontos percentuais.





Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, é aprovado por 62,4% dos eleitores em Fortaleza. O petista tem desaprovação de 31,3% dos eleitores; e 6,3% não souberam ou quiseram responder. A amostra foi feita com 742 eleitores, entre os dias 20 a 23 de abril, com margem de erro de 3.7 pontos percentuais





Na sequência, o petista Jerônimo Rodrigues aparece com aprovação de 55,5% dos eleitores. O governador da Bahia tem índice de desaprovação de 31,3% dos entrevistados. Em Salvador, 6,3% não responderam à pesquisa. O levantamento foi feito com 804 eleitores, de 17 a 21 de março, com margem de erro de 3.5 pontos percentuais.





Manaus (AM) aparece na nona posição. Na capital amazonense, o governador Wilson Lima (União Brasil) é aprovado por 53,5% dos entrevistados e é desaprovado por 41,5%. O levantamento feito com 710 eleitores tem margem de erro de 3.7 pontos percentuais. A pesquisa foi feita entre os dias 4 e 8 de maio.





Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, é o único a ter índice de rejeição maior do que de aprovação. De acordo com levantamento, 43,2% dos cariocas aprovam a gestão e 45,1% desaprovam. Na pesquisa, 11,7% dos entrevistados não responderam.





A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de março. O levantamento foi feito com 1000 eleitores e a margem de erro é de 3.2 pontos percentuais.